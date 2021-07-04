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حريق بنخيل بيشة

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رياح المونسون تخفض الغبرة

ترصد مناطق جازان، وعسير، والقنفذة، والليث، عودة موجة نشاط موسم الغبرة خلال اليومين المقبلين، والتي بدأت بشكل ضعيف نهاية الأسبوع...

bbc7d187c4.jpgجازان : عبدالله سهل
b82e22fa28.jpg24 ذو القعدة 1442 هـ

الرياض : القبض على شخصين يزوران الوثائق الرسمية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png24 ذو القعدة 1442 هـ

القبض على شخصين كبلا شقيقهما بمكة

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يصور نفسه وهو مكبل...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png24 ذو القعدة 1442 هـ

وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية لحج هذا العام

اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png24 ذو القعدة 1442 هـ

الداخلية توضح أسباب تعليق السفر لبعض الدول

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أنه رغم المتحورات التي تقلق دول العالم، ما تزال سباقة في اتخاذ...

icon-byline.pngالرياض : محمد العواجي
icon-clock.png24 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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