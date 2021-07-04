حريق بنخيل بيشة
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ترصد مناطق جازان، وعسير، والقنفذة، والليث، عودة موجة نشاط موسم الغبرة خلال اليومين المقبلين، والتي بدأت بشكل ضعيف نهاية الأسبوع...
جازان : عبدالله سهل
24 ذو القعدة 1442 هـ
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن...
الرياض : الوطن
24 ذو القعدة 1442 هـ
صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يصور نفسه وهو مكبل...
مكة المكرمة :الوطن
24 ذو القعدة 1442 هـ
اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام...
الرياض : الوطن
24 ذو القعدة 1442 هـ
الداخلية السعودية توضح أسباب تعليق السفر لبعض الدول
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أنه رغم المتحورات التي تقلق دول العالم، ما تزال الحكومة سباقة في اتخاذ...
الرياض : محمد العواجي
24 ذو القعدة 1442 هـ