الأخضر الأولمبي يواجه أوغندا.. في التجربة الودية الثانية

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تحضيراً لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الاثنين، مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يأتي في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلاقي "الأخضر" منتخب أوغندا (فريق أول) في السابعة والربع مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ميدانياً، أدى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتطبيقهم لمران ترفيهي، أعقبه مناورة مصغّرة.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.