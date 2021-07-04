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خالد مشعل: المعركة مفتوحة طالما أن هناك احتلالا وحصارا

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خالد مشعل: المعركة مفتوحة طالما أن هناك احتلالا وحصارا خالد مشعل: المعركة مفتوحة طالما أن هناك احتلالا وحصارا

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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج خالد مشعل يوم الأحد، أن حوارات التهدئة في غزة لا تزال جارية، وأن "المعركة مفتوحة طالما أن هناك احتلالا وحصارا".

وأكد خالد مشعل أن قضية صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل لم يحدث فيها تقدم حقيقي في ظل التعنت الإسرائيلي، وشدد على أن المقاومة الفلسطينية تعرف كيف تفرج عن أسراها.

وقال إن إسرائيل تتهرب من دفع استحقاق صفقة التبادل، مشيرا إلى أن المقاومة مصرة على الإفراج عن الأسرى وهي تعرف طريقها في الإفراج عنهم كما فعلت من قبل في صفقة "وفاء الأحرار".

وتابع قائلا إن أي معلومات عن الجنود الإسرائيليين لدى المقاومة تبحث فقط عبر المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بوساطة مصرية.

وصرح بأن المقاومة في غزة تعرف ما تملك وتعرف كيف تجبر الاحتلال على الإفراج عن الأسرى كما فعلت سابقا.

المصرى اليوم

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