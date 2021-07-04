أخبار عاجلة

تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي -
لحظة وصول المتهمين بـ"قضية الفتنة" إلى محكمة أمن الدولة الأردنية -
قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء -
تطبيق جديد لـ قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الموبايل (رابط و صورة) -
كيف يستعد كايزر تشيفز؟| تجهيز نجم موسيماني المفضل وثلاثة وعود -
تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش -
خلال العيد.. توافر السلع التموينية بـ61 مجمعا استهلاكيا بالجيزة وإلغاء إجازات -
التعليم : ضبط طالبين بأسيوط والإسكندرية لتهكير التابلت ونشر امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة -
LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي -
الأردن .. الحكم بسجن المتهمين بقضية الفتنة 15 عاما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أستاذ استثمار: الإصلاح الاقتصادي لم يكن ليتحقق في ظل رفض المواطن

Print
أستاذ استثمار: الإصلاح الاقتصادي لم يكن ليتحقق في ظل رفض المواطن أستاذ استثمار: الإصلاح الاقتصادي لم يكن ليتحقق في ظل رفض المواطن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الإصلاح الاقتصادي أو التنمية الشاملة لم يكن لتحدث إلا من خلال اكتمال كافة أركان الدولة، وتحقيق درجة عالية من الثقة والطمأنينة الداخلية، خاصة وأن الإصلاح الاقتصادي لم يكن ليتحقق في ظل رفض المواطن.

وتابع «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن تعيش في منطقة ملتهبة للغاية، وهناك العديد من الصراعات في المنطقة سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا، وهذا الأمر كان تحديا كبيرا في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن المواطن دفع تكلفة الإصلاح الاقتصادي، ولذلك الدولة عملت على المكاشفة ومصارحة الشعب بقرارات الإصلاح، لكي يشارك المواطن في الإصلاح بتفهم واضح.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟

القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟