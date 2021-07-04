أستاذ استثمار: الإصلاح الاقتصادي لم يكن ليتحقق في ظل رفض المواطن

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الإصلاح الاقتصادي أو التنمية الشاملة لم يكن لتحدث إلا من خلال اكتمال كافة أركان الدولة، وتحقيق درجة عالية من الثقة والطمأنينة الداخلية، خاصة وأن الإصلاح الاقتصادي لم يكن ليتحقق في ظل رفض المواطن.

وتابع «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن مصر تعيش في منطقة ملتهبة للغاية، وهناك العديد من الصراعات في المنطقة سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا، وهذا الأمر كان تحديا كبيرا في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن المواطن دفع تكلفة الإصلاح الاقتصادي، ولذلك الدولة عملت على المكاشفة ومصارحة الشعب بقرارات الإصلاح، لكي يشارك المواطن في الإصلاح بتفهم واضح.