أخبار عاجلة

تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي -
لحظة وصول المتهمين بـ"قضية الفتنة" إلى محكمة أمن الدولة الأردنية -
قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء -
تطبيق جديد لـ قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الموبايل (رابط و صورة) -
كيف يستعد كايزر تشيفز؟| تجهيز نجم موسيماني المفضل وثلاثة وعود -
تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش -
خلال العيد.. توافر السلع التموينية بـ61 مجمعا استهلاكيا بالجيزة وإلغاء إجازات -
التعليم : ضبط طالبين بأسيوط والإسكندرية لتهكير التابلت ونشر امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة -
LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي -
الأردن .. الحكم بسجن المتهمين بقضية الفتنة 15 عاما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة مدركون للمتغيرات الدولية ومستعدون لكل التحديات.

Print
المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة مدركون للمتغيرات الدولية ومستعدون لكل التحديات. المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة مدركون للمتغيرات الدولية ومستعدون لكل التحديات.

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن رجال القوات المسلحة مدركين للمتغيرات الدولية في المنطقة ومستعدين لكل التحديات.

وأوضح المتحدث العسكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة نجحت في تطوير وتحديث أفرعها المختلفة وأن قاعدة سيدى براني تؤمن الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأضاف أن قاعدة 3 يوليو البحرية حدث عظيم وامتداد لسلسلة التطوير للقوات المسلحة مشيرا إلى أن 47 قطعة بحرية شاركت في المناورة قادر 2021 .

وأوضح أن "3 يوليو" هي قاعدة متكاملة تتحد فيها مقومات التدريب والقدرة القتالية العالية وتبعد عن الإسكندرية حوالي 300 كم.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن موقع قاعدة 3 يوليو يتيح للقوات البحرية تنفيذ مهامها بكفاءة عالية وتستهدف تأمين الأهداف الحيوية للدولة المصرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء

قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء

تطبيق جديد لـ قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الموبايل (رابط و صورة)

تطبيق جديد لـ قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الموبايل (رابط و صورة)

كيف يستعد كايزر تشيفز؟| تجهيز نجم موسيماني المفضل وثلاثة وعود

كيف يستعد كايزر تشيفز؟| تجهيز نجم موسيماني المفضل وثلاثة وعود

تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش

تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش