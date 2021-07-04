المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة مدركون للمتغيرات الدولية ومستعدون لكل التحديات.

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن رجال القوات المسلحة مدركين للمتغيرات الدولية في المنطقة ومستعدين لكل التحديات.

وأوضح المتحدث العسكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة نجحت في تطوير وتحديث أفرعها المختلفة وأن قاعدة سيدى براني تؤمن الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأضاف أن قاعدة 3 يوليو البحرية حدث عظيم وامتداد لسلسلة التطوير للقوات المسلحة مشيرا إلى أن 47 قطعة بحرية شاركت في المناورة قادر 2021 .

وأوضح أن "3 يوليو" هي قاعدة متكاملة تتحد فيها مقومات التدريب والقدرة القتالية العالية وتبعد عن الإسكندرية حوالي 300 كم.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن موقع قاعدة 3 يوليو يتيح للقوات البحرية تنفيذ مهامها بكفاءة عالية وتستهدف تأمين الأهداف الحيوية للدولة المصرية.