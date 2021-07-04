★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا بد من ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وعدم التخلي عنها في الفترة الحالية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية صدى البلد، أنه ليس مطالبا ارتداء المواطنين للكمامات في الأماكن المفتوحة مثل بعض الدول.

وتابع: "نُلزم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، ووصلنا إلى فترة نجاح في التعامل مع كورونا".

وعن إمكانية التخلي عن الكمامات في الفترة المقبلة، علق قائلًا: «لسه بدري لأن نقول أن الكمامات لا داعي لها»، مشيرًا إلى أن هناك رغبة في المحافظة على ما وصلنا إليه الآن.