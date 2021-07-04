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مايان السيد تقفز من الطائرة في زنجبار ()

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مايان السيد تقفز من الطائرة في زنجبار (فيديو) مايان السيد تقفز من الطائرة في زنجبار ()

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شاركت الفنانة مايان السيد، الأربعاء، جمهورها جديد وهي تقفز من طائرة أثناء ممارستها القفز بالمظلات بدولة زنجبار.

ونشرت مايان السيد الفيديو عبر «إنستجرام» وكتبت: « خارج قائمة بلدي».

كانت مايان قد لفتت الأنظار إليها، منذ أيام بظهورها خلال قضاء أجازتها الصيفية بزنجبار علي طريقة أكبر النجوم العالمين، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابه.

ظهرت مايان مؤخرا مع أبطال مسلسل «حرب أهلية» في برنامج «معكم منى الشاذلي» وتحدثت عن كواليس مشاركتها بـ3 أعمال درامية في ماراثون رمضان الماضى وكواليس مشاركتها مع أهم نجوم والوطن العربي، مثل مسلسل «لعبة نيوتن»، مع النجمة منى زكي، و«حرب أهلية»، مع النجمة يسرا، و«هجمة مرتدة»، مع النجم أحمد عز.

المصرى اليوم

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