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شاركت الفنانة مايان السيد، الأربعاء، جمهورها فيديو جديد وهي تقفز من طائرة أثناء ممارستها رياضة القفز بالمظلات بدولة زنجبار.

ونشرت مايان السيد الفيديو عبر «إنستجرام» وكتبت: « خارج قائمة بلدي».

كانت مايان قد لفتت الأنظار إليها، منذ أيام بظهورها خلال قضاء أجازتها الصيفية بزنجبار علي طريقة أكبر النجوم العالمين، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابه.

ظهرت مايان مؤخرا مع أبطال مسلسل «حرب أهلية» في برنامج «معكم منى الشاذلي» وتحدثت عن كواليس مشاركتها بـ3 أعمال درامية في ماراثون رمضان الماضى وكواليس مشاركتها مع أهم نجوم مصر والوطن العربي، مثل مسلسل «لعبة نيوتن»، مع النجمة منى زكي، و«حرب أهلية»، مع النجمة يسرا، و«هجمة مرتدة»، مع النجم أحمد عز.