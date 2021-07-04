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: مهلة أخيرة لاستكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء (تعرف عليها)

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الحكومة: مهلة أخيرة لاستكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء (تعرف عليها) : مهلة أخيرة لاستكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء (تعرف عليها)

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طالب السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بضرورة استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء، بعد مد الفترة المسموح بها حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية صدى البلد، أن بعض من تقدموا بطلبات التصالح في المخالفات لم يكملوا باقي أوراقهم المطلوبة حتى الآن.

وشدد على ضرورة استكمال هذه الأوراق حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه من يتخلف عن استكمال الأوراق لن يتم النظر إلى طلبه، وهذا يعني أنه لا يوجد طلب.

المصرى اليوم

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