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السجن ١٥ عامًا لفلاح بكفرالشيخ: «قتل زوجته ضربًا بعصا خشبية»

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السجن ١٥ عامًا لفلاح بكفرالشيخ: «قتل زوجته ضربًا بعصا خشبية» السجن ١٥ عامًا لفلاح بكفرالشيخ: «قتل زوجته ضربًا بعصا خشبية»

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قضت محكمة جنايات فوه الدائرة الأولى بكفرالشيخ، الأحد، بالسجن ١٥ عامًا لفلاح، لاتهامه بقتل زوجته بإحدى قرى مركز فوه بضربها بعصا خشبيه حتى الموت.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فهمي يونس، وعضوية المستشارين هيثم أبوحطب، أحمدعطيه، وسكرتارية أحمد جبر.

كان المستشار أشرف على ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ قد أحال ش.ا.ع.٤١سنة، فلاح، بإحدى قري مركز فوه إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمته لما أسند إليه لاتهامه بأنه «يوم ٢ يناير ٢٠٢١ قتل زوجته خ.ر.ا.ا. عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وأن المتهم كال لزوجته الضربات بالعصا الخشبيه قاصدا إزهاق روحها فادت بها الاصابات الوارده بتقرير الصفه التشريحية التي أودت بحياتها».

المصرى اليوم

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