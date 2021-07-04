المتحدث العسكري يكشف أسباب اختيار موقع قاعدة «3 يوليو» وأهميته الاستراتيجية

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توجه المتحدث العسكري للقوات المسلحة بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال المتحدث العسكري، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن القوات المسلحة نجحت في تطوير وتحديث أفرعها المختلفة، وأن قاعدة سيدى براني تؤمن الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأضاف أن قاعدة 3 يوليو البحرية حدث عظيم وامتداد لسلسلة التطوير للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن 47 قطعة بحرية شاركت في المناورة «قادر 2021».

وأوضح أن «3 يوليو» قاعدة متكاملة تتحد فيها مقومات التدريب والقدرة القتالية العالية وتبعد عن الإسكندرية حوالي 300 كم.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن موقع قاعدة 3 يوليو يتيح للقوات البحرية تنفيذ مهامها بكفاءة عالية وتستهدف تأمين الأهداف الحيوية للدولة المصرية.

وأكد أن ما شهدناه في المناورة قادر 2021 يؤكد قدرة القوات المسلحة في مجابهة الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن هناك تكامل بين قاعدة 3 يوليو البحرية وقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأكمل: «مصر تنوع مصادر التسليح، والقوات المسلحة تنفذ استراتيجية شاملة للتطوير والتحديث وقامت بإنشاء أسطولين بحريين في الشمال والجنوب لتأمين مسرح العمليات».

ولفت إلى أن القوات المسلحة تقوم برفع كفاءة الجندي المقاتل على أعلي مستوى ونفذت 38 تدريبا مشتركا خلال عام، مؤكدا أن التدريبات المشتركة تقوم على تبادل الخبرات وتنمية قدرات القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام.

وختم أن رجال القوات المسلحة مدركين للمتغيرات الدولية في المنطقة ومستعدين لكل التحديات.