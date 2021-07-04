الإفتاء تكشف عن شرطين لاقتناء الكلاب في المنازل (تعرف عليهما)

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كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي لتربية الكلاب بغرض الحراسة، بعد انتشار هذه العادة عند الكثير في المجتمع خلال الفترة الأخيرة.

وردت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر «فيس بوك» على سؤال حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وحقيقة منع دخول الملائكة البيت وتسبب الكلاب لـ«نجاسة» المكان.

وأجازت دار الإفتاء المصرية اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألا يروع الآمنين أو يزعج الجيران.

وأشارت إلى أن اقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة، أما عن نجاسة الكلب ومكانه فالفتوى في ذلك على مذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب.

ونصحت الدار بوضع الكلب في حديقة الدار إن وجدت، وإلا يجعل الإنسان لنفسه في بيته مصلى لا يدخله الكلب.