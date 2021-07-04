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متحدث الوزراء: 4.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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متحدث الوزراء: 4.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا متحدث الوزراء: 4.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن 4.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «قرارات التخفيف التي اتخذت اليوم تعكس تحسن الوضع الوبائي، الذي انعكس على مستشفيات العزل»، مشيرا إلى انخفاض عدد أجهزة التنفس الصناعي المخصصة لعلاج مصابي كورونا إلى 500 جهاز، و18% فقط منها في الخدمة.

وأشار إلى انخفاض نسبة إشغال الأسرة إلى 10%، و28% للرعاية المركزة، وتابع: «التوسع في تلقيح المواطنين ساهم في تحسن الوضع الإيجابي، لكن هذا لا يعني انتهاء كورونا».

وأوضح أن الدولة تركز خلال الفترة الحالية على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في استخدام اللقاح المنتج محليا خلال 6 أسابيع.

ولفت إلى أن تعاقدت حتى الآن على 4 أنواع من لقاحات كورونا، من بينها 200 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، إضافة إلى التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح جونسون.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء عدم رصد أي سلالات متحورة لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يتم إخضاع القادمين من دول تشهد إصابات بتحورات جديدة بكورونا، إلى تحليل بي سي آر.

وأشار إلى زيادة عدد السائحين في يونيو بنسبة 15% لتصل إلى 600 ألف سائح، مشددا على موازنة بين حرصها على زيادة عدد السائحين ومراعاة الإجراءات الاحترازية.

وتوقع سعد زيادة عدد السائحين خلال فصول الصيف المقبلة.

المصرى اليوم

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