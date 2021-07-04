محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد «الاتصالات» إنشاء مركز تدريب على ميكنة الخدمات

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التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الأحد، وفد وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يزور المحافظة برئاسة الدكتورة هبة صالح مستشار وزير الإتصالات ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، للتنسيق لإنشاء مركز تدريب على تكنولوجيا التطبيقات الإلكترونية وميكنة الخدمات.

وأشار الزملوط إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تنفذها المحافظة، وتأهيل وتدريب شباب الخريجين على إنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية الحديثة لتيسير الخدمات الحكومية وغيرها وإتاحتها للمواطنين بسهولة ويسر.