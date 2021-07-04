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"أمانة حفر الباطن" تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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تجهيز المسلخ الأهلي لاستقبال الأضاحي والقيام بأعمال النظافة العامة والصيانة

كشف أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي أن أمانة محافظة حفر الباطن قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، حيث تم تجهيز المسلخ الأهلي لاستقبال الأضاحي، وتجهيز الحدائق العامة، بالإضافة إلى القيام بأعمال النظافة العامة والرقابة الصحية والصيانة.

وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي, أن الأمانة مستمرة في تقديم أعمالها وخدماتها خلال إجازة العيد؛ من خلال قيامها بأعمال الرقابة ومشاريع الصيانة والنظافة، مشيراً إلى الانتهاء من جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال إجازة العيد عن طريق تكليف الإدارات المختصة في الأمانة.

وبيّن أن الأمانة قامت بتجهيز المسلخ مع توفير عمالة مجهزة ومدربة، وتوفير عددٍ كافٍ من المشرفين المؤهلين للقيام بعملية التنظيم والإشراف لحين الانتهاء من تجهيز الذبائح، كما قامت الأمانة بتكليف أطباء ومراقبين صحيين ومساعدين بيطريين ومراقبي العموم للعمل على ثلاث فترات على مستوى المحافظة، بهدف مراقبة الأسواق التجارية المتضمنة محال الخضار والفواكه واللحوم، ومراكز التوزيع الغذائية، والمطاعم والمطابخ.

وأفاد المهندس العتيبي, أن إدارة تشغيل الحدائق في الأمانة قامت بتهذيب الأشجار وأعمال القص والنظافة وزراعة الزهور الموسمية الصيفية بالميادين والطرق العامة والجزر الوسطية بالمحافظة وكذلك القيام بتأهيل الحدائق، وصيانة ألعاب الأطفال استعداداً لاستقبال الزوار، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على متعهدي النظافة بتكثيف العمل خلال أيام العيد.

وناشد المهندس العتيبي كافة المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي مخالفة بلدية تضر بالمصلحة العامة عبر رقم الطوارئ «940».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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