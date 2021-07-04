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سمير كمونة يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بسبب الشناوي

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سمير كمونة يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بسبب الشناوي سمير كمونة يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بسبب الشناوي

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وجه سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، رسالة نارية إلى جماهير النادي الأهلي بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وجاءت رسالة سمير كمونة، لجماهير الأهلي، بعد الخطأ الذي ارتكبه محمد الشناوي، خلال مباراة بيراميدز الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«محمد الشناوي حارس مرمى كبير، ومن الوارد أن يرتكب أخطاء مثله مثل جميع الحراس في العالم»، مضيفًا :«يجب على جماهير الأهلي أن لا تعامل محمد الشناوي بالقطعة وأن تدعمه وتسانده».

وأضاف :«الشناوي، حارس مرمى كبير، وكان سببًا رئيسيًا في فوز الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والافريقية والتي كان أخرها بطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي»، مضيفًا :«حارس الأهلي صاحب خبرات كبيرة، ويستطيع تجاوز هذا الخطأ سريعًا خاصة بعدما وجد الدعم والمساندة من الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني».

المصرى اليوم

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