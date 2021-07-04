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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الأحد، اجتماعاً تحضيرياً للوقوف على الجهود المبذولة لتنشيط منتج سياحة اليخوت في مصر، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تواجه هذا النمط السياحي وبحث سبل حلها.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير للنهوض بهذا النمط السياحي ووضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر ودراسة الإجراءات المنفذة لها والعمل على تيسير الإجراءات تعظيماً لهذا النوع من النشاط السياحي.

وتعد مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت لما تتمتع به من شواطئ تمتد علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومراين ومقومات سياحية متميزة ومتنوعة وظروف مناخية ملائمة .

وحضر الاجتماع نائب الوزير لشؤون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والوكيل الدائم للوزارة، ومستشار الوزير للتحول الرقمي.