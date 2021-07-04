تحركات سودانية مكثفة قبيل جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

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شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، تحركات سودانية مكثفة لشرح وجهة نظر الخرطوم تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي وسير عملية السلام في السودان.

والتقت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، بمكتبها، الأحد، كلا من ممثلي دول الترويكا؛ دونالد بوث مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية و بوب فيرويذر مبعوث المملكة المتحدة وإندري ستيانسن مبعوث النرويج.

وناقش اللقاء سير عملية السلام في السودان والتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية سلام جوبا، بالإضافة إلى إنشاء آلية تقويم ومتابعة لتنفيذ الاتفاقية. وأكد ممثلو دول الترويكا أهمية تنوير وإشراك المجتمع الدولي في جهود حكومة الفترة الانتقالية، كما قدموا تنويرا عن زيارتهم إلى مدينة كاودا، مؤكدين أهمية بناء الثقة للمضي قدما في عملية التفاوض مع الأطراف غير الموقعة على اتفاقية السلام.

من جانبها، رحبت الوزيرة مريم الصادق المهدي بزيارة مبعوثي الترويكا، مثمنة جهود دول الترويكا والتزامها بتعزيز السلام والاستقرار في السودان. وقدمت شرحا وافيا لجهود حكومة الفترة الانتقالية في عدة قضايا وأهمها التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة المتهمين في جرائم حرب دارفور، واعلان رئيس الوزراء فيما يخص حل الخلاف في المنطقتين، وموقف السودان من سد النهضة ومطالبته بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي في الثامن من يوليو الجاري، وكذلك موقف السودان من تطورات الأوضاع الخطيرة في الجارة إثيوبيا وحرصه على اقرار السلام فيها وفي الإقليم.

وفي ذات السياق، التقى السفير محمد شريف، وكيل وزارة الخارجية السودانية ، اليوم الأحد السفراء الأفارقة المعتمدين لدى السودان.

وقدم وكيل الخارجية السودانية تنويرا عن مجمل التطورات السياسية بالبلاد، وما تم انجازه فيما يتعلق باتفاقية سلام جوبا ومفاوضات الحكومة الجارية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. كما قدم شرحا وافيا عن مبادرة رئيس الوزراء لانجاح الفترة الانتقالية والتعاطي مع الأزمات السياسية والعمل على إصلاح القطاعات الأمنية والعسكرية والعدلية والاقتصادية واقرار الأمن والسلام ومحاربة الفساد والاسراع في تكوين المجلس التشريعي.

من ناحية أخرى، اطلع السفير محمد شريف السفراء على موقف السودان الثابت من سد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الاطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد، مؤكدا التزام السودان بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الافريقي مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولي، واوضح أن طلب السودان بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولي لحث الاطراف الثلاثة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في إطار زمني لا يتجاوز الستة أشهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق عليه مسبقا.

وثمن وكيل الخارجية السودانية دور كل من جمهوريتي جنوب أفريقيا والكونغو الديقراطية لجهودهما لانجاح المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، معبرا عن تطلعه إلى دعم كافة الدول الأفريقية موقف السودان بشأن سد النهضة.