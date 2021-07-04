عصام مرعي: المباريات المقبلة للأهلي «حياة أو موت»

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أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيخوض مباراة سموحة، ولا بديل أمامه سوى الفوز.

ويلتقي الأهلي مع سموحة مساء الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«بيراميدز استفذ النادي الأهلي، بعد التعادل معه في الجولة الماضية»، مؤكدًا :«الأهلي في مباراة سموحة سيكون مثل الطوفان، حيث يخوض المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز».

وأضاف :«المباريات المقبلة للنادي الأهلي ستكون حياة أو موت، وسيلعب بشراسة هجومية، في ظل منافسته على بطولة الدوري».