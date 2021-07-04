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رفع 20 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بشوارع إسنا

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رفع 20 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بشوارع إسنا رفع 20 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بشوارع إسنا

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شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، الأحد، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة لرفع المخلفات والأتربة لإظهار المدينة بشكلها الحضارى اللائق.

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 20 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة جسر السيالة وشوارع ومحطة رقم 3 والشوارع المتفرعة منه، شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحى حافظ مدير قسم النظافة.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

المصرى اليوم

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