بيراميدز يتعادلاً مع إنبي إيجابياً

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تعادل بيراميدز مع ضيفه إنبي بهدف لكلاً منهما في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

وتقدم الفريق البترولي في الدقيقة 30 من انطلاقة رائعة بأقدام اللاعب محمد شريف محمد، فيما جاء هدف التعادل لرفاق المدرب اليوناني تاكيس جونياس عند الدقيقة 37 بتصويبة رائعة للاعب محمد الجباس.

وأصيب الحارس أحمد الشناوي خلال أحداث الشوط الاول ليترك أرضية الملعب في الدقيقة 33 ويشارك شريف إكرامي بدلاً منه.

الشوط الثاني

وحاول الفريقان خطف هدف الفوز في الشوط الثاني بالكثير من المحاولات الهجومية ولكن دون جدوى خاصة في ظل التنظيم الدفاعي ويقظة حارسي المرمى.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد بيراميدز إلى 38 نقطة في المركز الثامن، ويتواجد إنبي في المرتبة الخامسة بـ38 نقطة.