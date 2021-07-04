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انتحار فتاة مريضة نفسيًا بالقناطر الخيرية: «ألقت بنفسها من الطابق السادس»

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انتحار فتاة مريضة نفسيًا بالقناطر الخيرية: «ألقت بنفسها من الطابق السادس» انتحار فتاة مريضة نفسيًا بالقناطر الخيرية: «ألقت بنفسها من الطابق السادس»

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تخلصت فتاة، 14 عامًا، من نفسها، الأحد، حيث ألقت بنفسها من الطابق السادس ولفظت أنفاسها الأخيرة بسبب مرضها النفسى في القناطر الخيرية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بوفاة فتاة عمرها 14 عاما، حيث قامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمنطقة أرض المحلج بالقناطر.

انتقلت على الفور قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الفناة تدعى «ز ا» 14 عامًا، وأنها مريضة نفسيًا، وغافلت أسرتها وقامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس على الأرض، وتوفيت في الحال.

تم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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