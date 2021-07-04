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شرطة الرياض: القبض على مُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية

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شرطة الرياض: القبض على مُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية شرطة الرياض: القبض على مُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية
ضُبط بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر

شرطة الرياض: القبض على مُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الهندية في العقدين الثاني والثالث من العمر، في وحدةٍ سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض قاما بتجهيزها مقراً لتزوير الوثائق الرسمية، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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