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"الجاسر" يدشن المشروعات الخيرية لـ"الجاسر الإنسانية"

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الحفل شهد توقيع الكثير من الاتفاقيات لدعم القطاع الثالث

دشن رئيس مجلس أمناء الجاسر الإنسانية عمر بن عبدالعزيز الجاسر، مشروعات المؤسسة في فندق المملكة يوم الأربعاء الماضي.

وتخلل حفل التدشين توقيع الكثير من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف من خلالها لدعم القطاع الثالث بالمملكة.

وقال رئيس مجلس الأمناء خلال حديثه لوسائل الإعلام: "مؤسسة الجاسر تستهدف من خلال مشروعاتها دعم أصحاب الدخل المحدود من خلال مشروعات عدة، بالإضافة إلى أننا ندرك أهمية الجمعيات الخيرية وما شابهها، ونود أن ننهض بها لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠".

وأكد "الجاسر" أن السير في مثل تلك المشروعات غير الربحية أولوية قصوى إنفاذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله- في الاهتمام بأصحاب الدخل المحدود.

يُذكر أن مؤسس العربية للعود ورئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز سليمان الجاسر، داعم للعمل الخيري والإنساني بشكل قوي وغير مسبوق، وهو صاحب فكرة "الجاسر الإنسانية"، والداعم الأول لها، وداعم قوي لأي عمل خيري تتبناه الشركة الأم (العربية للعود).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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