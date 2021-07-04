هل توجد فتوى بمنع المرأة من تناول الطعام في الطريق؟.. «الإفتاء» توضح

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قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء، إن الوشم المنهي عنه والمحرم عنه هو الذي به غرز بالإبر ويخرج فيه الدم، ويحقن فيه بعض المواد الصبغية، وهذا الوشم به نوع من النجاسة، ويجوز الصلاة به حال تعذر إزالته، أو حدوث ضرر نتيجة الإزالة.

وأضاف «وسام»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «الرسومات بالحنة أو القيام برسومات من خلال الليزر على الطبقة الأولى من الجلد كنوع من الزينة للزوج، ليس وشمًا، وحكمه حكم الحنة وخلافه».

ولفت إلى أنه لا توجد فتوى بمنع المرأة من تناول الطعام في الطريق، وهذا الامر يتعلق بأدب تناول الطعام، فمن أداب الطعام للمسلم بشكل عام سواء كان رجلا أو امرأة عدم تناول الطعام في الطرقات.