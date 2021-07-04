وزير السياحة يبحث سبل تنظيم عمل الرحلات الاختيارية للسائحين

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عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الأحد، اجتماعا موسعا لبحث سبل وآليات تنظيم عمل الرحلات الاختيارية للسائحين من مختلف المحافظات، حضره نائب الوزير لشؤون السياحة، ومساعد الوزير لشؤون شركات السياحة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومساعد الوزير للشؤون الفنية، والمستشار القانوني للوزير، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس وأعضاء لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتنظيم عمل هذه الرحلات بحيث أن تتم كل الأنشطة السياحية بالإخطارات من خلال الوزارة والغرف المعنية وشرطة السياحة والآثار لضمان الحفاظ على السائحين وحقوق الشركات السياحية وتنظيم العمل السياحي، وضمان حقوق ومستحقات الدولة، وبما يعود بالنفع العام على القطاع ويساهم في حماية صناعة السياحة والحفاظ على سمعة وصورة المقصد السياحي المصري.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمناقشة ملف تنظيم الرحلات الاختيارية للسائحين، ومن ثم تقديم مقترح تفصيلي للوزارة يضمن تنظيم حركة هذه الرحلات لجميع أنواع السائحين سواء القادمين من خلال الشركات السياحية أو بصورة منفردة وكافة الأنشطة السياحية لتقوم الوزارة باتخاذ الخطوات اللازمة وفقاً لما تم مناقشته خلال الاجتماع.