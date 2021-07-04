مجلس إدارة الشمس يكرم فريق الجودو بعد الفوز ببطولة الجمهورية

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أقام مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد، مساء اليوم الأحد، حفل تكريم لفريق الجودو الذي نجح في حصد 12 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية تحت 18 عام.

وشهد الحفل حضور حاتم الناقة نائب رئيس مجلس، بالإضافة إلى الكابتن شيدو عضو مجلس الإدارة، والمحاسب تامر على المدير التنفيذي للنادي. وكرم أبوزيد على هامش الحفل الكابتن محمد سعيد لقمان كبير مدربي الجودو ومدير فني للبنات.

وقام رئيس الشمس بتسليم لقمان درع النادي بالإضافة إلى شهادة تقدير على إنجازاته مع فريق الفترة الماضية. وأكد أبوزيد خلال الحفل على دعمة الكامل للعبة الجودو واعداً أعضاء النادي والجهاز الفني باستمرار حملة التطوير داخل الصالة المغضاة للجودو.

وأضاف أبوزيد أن الفترة المقبلة ستشهد على تطوير بساط الصالة ضمن حملة التطوير التي تشهدها الصالات الفترة الماضية. ووجه أبوزيد التحيه للكابتن حسين المالكي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو، والذي حرص على تواجده في تدريبات نادي الشمس الفترة الحالية خلال زيارته لمصر.

ونجح فريق الجودو تحت 18 سنه أولاد وبنات في حصد 12 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية. وتعد الميداليات التي حققوها خلال البطولة بواقع 6 ذهبية، وميداليتين فضية، وأربع ميداليات برونزية.

فيما جاء اللاعبين الذي حققوا الميداليات والمراكز المتقدمة على النحو التالي: 1- إسلام محمد طه مركز أول وميدالية ذهبية في وزن 60 ك. 2- أحمد محمد طه ميدالية ذهبية والمركز الأول في وزن 66 ك.

3- يوسف احمد محمد رضا المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن ٦٠ ك. 4- شهاب الدين حسنين المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن ٨١ ك. 5- عبدالله احمد رفاعي المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن +100ك 6- احمد محمد حسن شتات المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن ٩٠ ك 7- محمد خاطر المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن ٧٣ ك.

8- زياد ايمن عبدالفتاح المركز الخامس في وزن ٥٥ ك. 9- يوسف عمر فوزي المركز الخامس في وزن ٦٦ ك. فيما جائت اللاعبات الذين حققوا ميداليات خلال البطولة على النحو التالي.

1- فرح على السعيد المركز الأول والميدالية الذهبية. 2- فريدة مجدي المركز الأول والميدالية الذهبية. 3- سما أحمد المركز الأول والميدالية الذهبية. 4- تسنيم تامر رشدي المركز الأول والميدالية الذهبية. 5- حنين أحمد صابر المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويقود فريق الأولاد فنياً كلاً من الكابتن باسم الحسيني مديراً فنياً، ومعه هيثم الحسيني، ومحمد حسام، ومحمد عبده، فيما يقود فريق البنات الكابتن محمد سعيد لقمان، بالإضافة إلى تامر صلاح المدير الإداري.