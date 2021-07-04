عصام مرعي: أحمد عبد القادر أفضل من ناصر ماهر

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يرى عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن أحمد حمدي عبدالقادر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أفضل من ناصر ماهر، لاعب الأهلي.

وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«أحمد عبدالقادر، أفضل من ناصر ماهر، وكان يستحق التواجد مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع سموحة هذا الموسم».

وأضاف:«أرى أن شوقي غريب، قرر تواجد ناصر ماهر، مع المنتخب في الأولمبياد، لأنه مع المنتخب منذ البداية، وكان أحد الركائز الأساسية، خلال معسكرات المنتخب في السنوات الماضية».