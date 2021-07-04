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عصام مرعي: أحمد عبد القادر أفضل من ناصر ماهر

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عصام مرعي: أحمد عبد القادر أفضل من ناصر ماهر عصام مرعي: أحمد عبد القادر أفضل من ناصر ماهر

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يرى عصام مرعي، نجم السابق، أن أحمد حمدي عبدالقادر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أفضل من ناصر ماهر، لاعب الأهلي.

وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«أحمد عبدالقادر، أفضل من ناصر ماهر، وكان يستحق التواجد مع في أولمبياد طوكيو، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع سموحة هذا الموسم».

وأضاف:«أرى أن شوقي غريب، قرر تواجد ناصر ماهر، مع المنتخب في الأولمبياد، لأنه مع المنتخب منذ البداية، وكان أحد الركائز الأساسية، خلال معسكرات المنتخب في السنوات الماضية».

المصرى اليوم

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