دراسة: غير الحاصلين على لقاح كوورنا «مصانع لتحور الفيروس»

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أعلن الخبير في قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة «فاندربيلت» الدكتور ويليام شافنر إن «الأشخاص غير الملقحين هم مصانع محتملة لمتغيرات الفيروس، مضيفا في تصريحات نقلها موقع CNNكلما زاد عدد الأشخاص غير الملقحين كلما زادت فرص تكاثر الفيروس.

وأضاف عندما يحدث ذلك فإن الفيروس يتغير ويمكن أن يتسبب الأمر في حدوث طفرة أكثر خطورة في المستقبل بحسب ما ذكره شافنر.

وأشار إلى أن جميع الفيروسات تتعرض للتحور ورغم أن فيروس كورونا ليس معرضا لإنتاج طفرات بشكل خاص إلا أنه يتغير ويتطور

وتابع تتفوق الفيروسات التي تتمتع بميزة على الفيروسات الأخرى وهي ستشكل في النهاية غالبية جزيئات الفيروسات التي تصيب شخصا ما وإذا قام ذلك الشخص المصاب بنقل الفيروس إلى شخص آخر فهو سينقل النسخة المتحورة.

وتابع:إذا كانت النسخة المتحورة ناجحة بدرجة كافية فإنها تتحول إلى متغير ولكن يجب عليها أن تتناسخ للقيام ذلك، ويوفر الشخص غير الملقح تلك الفرصة والفيروسات التي لا تنتشر لا يمكن أن تتحور حسب قوله.

وقال أخصائيون في الأمراض المعدية إن الأشخاص غير المحصنين من كورونا يشكلون خطرا على الجميع في حال أصيبوا بالفيروس.