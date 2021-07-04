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بالصور.. وزير الأوقاف المصري يزور مسجد قباء ويشيد بعناية المملكة ببيوت الله

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أدى مناسك العمرة وزار عددًا من المعالم التاريخية في المدينة المنورة

بالصور.. وزير الأوقاف المصري يزور مسجد قباء ويشيد بعناية المملكة ببيوت الله

زار وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية العربية، الدكتور محمد مختار جمعة، والوفد المرافق له، اليوم الأحد؛ مسجد قباء، وأدى فيه صلاة الظهر؛ حيث رافقه خلال الزيارة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي، كما استقبله لدى وصوله للمسجد إمام وخطيب قباء الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي.

وتفصيلًا: اطلع الدكتور "جمعة" على الخدمات المقدمة للزوار بالمسجد، وآلية تطبيق البروتوكولات الصحية للمصلين والزائرين من قبل موظفي فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة، مشيدًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من عناية واهتمام ببيوت الله، من مشاريع تطويرية كي يؤدي المصلون عباداتهم بكل طمأنينة وروحانية.

ويواصل وزير الأوقاف المصري زيارته للمملكة التي شهدت عدة محطات، التقى خلالها بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووقع البرنامج التنفيذي بين البلدين، كما أدى مناسك العمرة وزار عددًا من المعالم التاريخية في مدينة رسول الله.

يذكر أن مسجد قباء يحظى بالعناية والاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لكونه من أكبر مساجد المدينة المنوّرة بعد المسجد النبوي، وتُقام فيه الصلوات العادية وصلاة الجمعة والعيدين، ويُعد مقصدًا لزوّار وسكان مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.

بالصور.. وزير الأوقاف المصري يزور مسجد قباء ويشيد بعناية المملكة ببيوت الله

بالصور.. وزير الأوقاف المصري يزور مسجد قباء ويشيد بعناية المملكة ببيوت الله

بالصور.. وزير الأوقاف المصري يزور مسجد قباء ويشيد بعناية المملكة ببيوت الله

بالصور.. وزير الأوقاف المصري يزور مسجد قباء ويشيد بعناية المملكة ببيوت الله

بالصور.. وزير الأوقاف المصري يزور مسجد قباء ويشيد بعناية المملكة ببيوت الله

بالصور.. وزير الأوقاف المصري يزور مسجد قباء ويشيد بعناية المملكة ببيوت الله

بالصور.. وزير الأوقاف المصري يزور مسجد قباء ويشيد بعناية المملكة ببيوت الله

بالصور.. وزير الأوقاف المصري يزور مسجد قباء ويشيد بعناية المملكة ببيوت الله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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