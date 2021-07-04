استشاري أمراض ذكورة يكشف أسباب دوالي الخصية وخطورتها

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قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إنه قد تكون هناك مضاعفات محتملة مصاحبة لدوالي الخصية، حيث يمكن أن تؤدي دوالي الخصية إلى انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها، وبالتالي قد تؤدي في بعض الحالات إلى العقم، وانكماش في الخصية اليسرى ما يدل على وجود دوالي الخصية الحادة، وفي هذه الحالة تكون الجراحة مهمة جدا.

وأضاف «العياشي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، أنه قد يكون هناك بعض التأثيرات الناتجة عن دوالي الخصية، وقد يؤثر ذلك على خصوبة الرجل وقدرته على الإنجاب، حيث يمكن أن يتوقف ذلك على درجة الدوالي، فهناك بعض الأشخاص بدوالي من الدرجة الأولى في حالة خصوبة طبيعية ويمتلكون حيوانات منوية في حالة حركة طبيعية، والبعض الآخر يواجه مشاكل في الخصوبة وفي حركة وعدد الحيوانات المنوية.

وتابع: «من يعانون من دوالي الخصيتين يعانون من ضعف في نسبة الهرمون الذكري»الاندروجين«وبالتالي يعانون من الضعف الجنسي»، موضحًا أن دوالي الخصية قد تؤثر على الإنجاب، ويرجع ذلك لضعف نمو الخصية يسبب ضعف في إنتاج الحيوانات المنوية، مما يؤدي إلى تقليل عددها بسبب ارتفاع درجة حرارة الخصية نتيجة للدوالي، ويكون هذا التغير في كلا الخصيتين بغض النظر عن جهة الدوالي ولكن بشكل أكثر شيوعاً في الجهة اليسرى.