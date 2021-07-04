البناء الوطني يشيد بالحوار السياسي الذي يتزعمه الرئيس الجزائري

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أشاد مجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني الجزائري، بالحوار السياسي الذي قاده الرئيس عبدالمجيد تبون مع الطبقة السياسية الممثلة لكتل المجلس الشعبي الوطني المنتخب وتدعو لاستمراره في مختلف الملفات الكبرى.

وأضاف المجلس برئاسة نصر الدين الشريف، إنه لايطعن في مؤسسات الدولة رغم الجراح العميقة وهضم الحقوق البيّنة والتي كثير منها أخطاء مادية تتعلق بتركيز محاضر الفرز.

وأشار إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية تمثل قفزة نوعية للحركة عززت موقعها الريادي في المشهد السياسي كقوة سياسية وازنة أفرزتها الانتخابات الأخيرة، وأكدت الحركة خيارها الاستراتيجي المتمثل في العمل على المشاركة السياسية الإصلاحية والتحالف مع مختلف القوى الوطنية.

وجدد المجلس تمسكه بخيار المشاركة في مختلف الجهود الوطنية الجامعة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية وانعكاسات جائحة كوفيد-19، مشددا على ضرورة أن تكون أولويات الحكومة القادمة اتخاذ الإجراءات العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين وإيجاد الحلول واستثمار كل ما هو متاح من الامكانيات والمقدرات الوطنية.