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سمير كمونة: الونش أفضل مدافع في افريقيا

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سمير كمونة: الونش أفضل مدافع في افريقيا سمير كمونة: الونش أفضل مدافع في افريقيا

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يرى سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أفضل مدافع في .

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الونش، هو أفضل مدافع في مصر وافريقيا، ويستحق التواجد مع الأولمبي في أولمبياد طوكيو».

وأضاف :«في حال وصول المنتخب للأدوار النهائية لأولمبياد طوكيو، سيغيب محمود الونش، عن الزمالك أمام غزل المحلة»، مؤكدًا :«غياب الونش، عن الفريق الأبيض سيكون مؤثر للغاية، خاصة في ظل حالة التألق التي يعيشها اللاعب هذا الموسم».

يُذكر أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، التي كان مقررًا لها غدًا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، إلى يوم الثلاثاء 3 أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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