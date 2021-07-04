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في بيان رسمي .. يهنيء الأندية الصاعدة للدوري الممتاز

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في بيان رسمي .. الزمالك يهنيء الأندية الصاعدة للدوري الممتاز في بيان رسمي .. يهنيء الأندية الصاعدة للدوري الممتاز

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اصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، برئاسة حسين لبيب بياناً هنأت خلاله الفرق الثلاثة الصاعدة إلى الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

وصعدت فرق اندية الشرقية للدخان وفاركو للادوية وكوكاكولا، إلى الدوري الممتاز بعدما تصدرت قمة مجموعاتها في الدوري الممتاز «ب».

وقال اللجنة التي تدير نادي الزمالك، خلال البيان الذي اصدرته «تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وأعضاء اللجنة والإدارات التنفيذية بخالص التهنئة لإدارة أندية الشرقية للدخان وفاركو وكوكاكولا للتأهل للدوري الممتاز.

وتتمنى إدارة النادي كل التوفيق للوافدين الجدد في ظل العلاقات الطيبة التي تجمعها بكافة الأندية المصرية».

المصرى اليوم

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