بث مباشر الأهلي (0) سموحة (0) لحظة بلحظة

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تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز على ستاد الإسكندرية.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتائج ونقل مستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

واختار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي التشكيل التالي لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

فيما استقر أحمد سامي مدرب الفريق السكندري على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أطهر الطاهر - رجب نبيل – محمود البدري - شريف رضا.

خط الوسط: أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – مصطفى فتحي – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: ديريك نسيمامبي.

في انتظار بداية مباراة الأهلي وسموحة بعد قليل.