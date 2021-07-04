أخبار عاجلة

لحظة وصول المتهمين بـ"قضية الفتنة" إلى محكمة أمن الدولة الأردنية -
قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء -
تطبيق جديد لـ قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الموبايل (رابط و صورة) -
كيف يستعد كايزر تشيفز؟| تجهيز نجم موسيماني المفضل وثلاثة وعود -
تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش -
خلال العيد.. توافر السلع التموينية بـ61 مجمعا استهلاكيا بالجيزة وإلغاء إجازات -
التعليم : ضبط طالبين بأسيوط والإسكندرية لتهكير التابلت ونشر امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة -
LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي -
الأردن .. الحكم بسجن المتهمين بقضية الفتنة 15 عاما -
من جديد .. أصالة تنعي وتساند رامي صبري في وفاة شقيقه غرقًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بث مباشر الأهلي (0) سموحة (0) لحظة بلحظة

Print
بث مباشر الأهلي (0) سموحة (0) لحظة بلحظة بث مباشر الأهلي (0) سموحة (0) لحظة بلحظة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز على الإسكندرية.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتائج ونقل مستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

واختار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي التشكيل التالي لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

فيما استقر أحمد سامي مدرب الفريق السكندري على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أطهر الطاهر - رجب نبيل – محمود البدري - شريف رضا.

خط الوسط: أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – مصطفى فتحي – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: ديريك نسيمامبي.

في انتظار بداية مباراة الأهلي وسموحة بعد قليل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

بدء أعمال الصيانة باستاد عبداللطيف أبورجيلة

بدء أعمال الصيانة باستاد عبداللطيف أبورجيلة