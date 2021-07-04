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وزير الزراعة يبحث آليات تطوير خدمات الوزارة للفلاح المصري

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وزير الزراعة يبحث آليات تطوير خدمات الوزارة للفلاح المصري وزير الزراعة يبحث آليات تطوير خدمات الوزارة للفلاح المصري

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التقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعة ،والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور علاء خليل رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمستشار سعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة لبحث الخدمات المقدمة للفلاحين بجودة عالية.

وشدد «القصير»، في تصريحات صحفية الأحد على ضرورة متابعة ملف الاسمدة والتأكيد من وصول الدعم لمستحقيه مع ضرورة وجود رؤية وخطة عمل لكل معهد بحثي تتوافق مع استراتيجية الزراعة المحدثة مع وجود آليات المتابعة والتقييم مع تحديد الاولويات والنتائج المستهدفة.

وأكد وزير الزراعة أيضا على ضرورة الاهتمام بزراعات النخيل والزيتون والمزارع الحقلية وعلى أن يكون هناك مردود واقعي على الفلاحين للخدمات والبحوث والارشادات التي تقدمها الجهات المعنية بالوزارة، مشيرا إلى أهمية اللجان الفنية لمتابعة هذه الزراعات بما يخدم الأمن الغذائي المصري ويقدم خدمات متميزة للفلاحين والمنتجين.

وشدد «القصير» أيضا على الاهتمام بتطوير منظومة التقاوي وتكثيف الجهود لضمان آليات التكييف والتخفيف لمواجهة التغيرات المناخية مشيرا على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية بما يحقق أعلي عائد للمزارع المصري وضمان تسويق المحاصيل المتعاقد عليها.

المصرى اليوم

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