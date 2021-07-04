الوادي يقود هجوم سموحة أمام الأهلي

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أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الأهلي بعد قليل في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أطهر الطاهر - رجب نبيل – محمود البدري - شريف رضا.

خط الوسط: أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – مصطفى فتحي – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: ديريك نسيمامبي.

ويتواجد الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري بعدما جمع 42 نقطة من 20 مباراة لعبها، ويحتل سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.