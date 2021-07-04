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الوادي يقود هجوم سموحة أمام الأهلي

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الوادي يقود هجوم سموحة أمام الأهلي الوادي يقود هجوم سموحة أمام الأهلي

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أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الأهلي بعد قليل في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أطهر الطاهر - رجب نبيل – محمود البدري - شريف رضا.

خط الوسط: أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – مصطفى فتحي – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: ديريك نسيمامبي.

ويتواجد الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري بعدما جمع 42 نقطة من 20 مباراة لعبها، ويحتل سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

المصرى اليوم

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