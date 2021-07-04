محافظ الأقصر يعتمد تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوية العامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفني لعام 2021/ 2022، حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 242، فيما سيكون القبول بخدمات الثانوى العام بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوى العام على مستوى كل إدارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين تنازليا طبقا للمجموع تطبيقا للقرار الوزارى رقم 357 لسنة 2018.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزار التربية والتعليم بالأقصر، في بيان الأحد، إن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الزراعي كالآتي: «مدرسة القرنة الزراعية 140 درجة، ومدرسة أرمنت الزراعية 140 درجة، ومدرسة الطود الزراعية 140 درجة، ومدرسة إسنا الزراعية 175 درجة، ومدرسة الشغب الزراعية (الشهيد مصطفى حجاجي) 140 درجة».

وأضاف: جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الصناعي كالآتى: «مدرسة الأقصر الميكانيكية 225 درجة،ومدرسة الأقصر الزخرفية 180 درجة،ومدرسة الأقصر الصناعية بنات 190 درجة،ومدرسة العشى الصناعية 180 درجة،ومدرسة العديسات الصناعية المشتركة 160 درجة للبنين و190 درجة للبنات،ومدرسة أرمنت الزخرفية بنين 160 درجة،ومدرسة أرمنت الصناعية بنات 195 درجة،ومدرسة الديمقراط الصناعية بنات 165 درجة،ومدرسة أرمنت الميكانيكية بنين 160 درجة، ومدرسة إسنا الصناعية بنين 200 درجة، ومدرسة إسنا الصناعية بنات 150 درجة، ومدرسة الدير الصناعية المشترك 190 درجة للبنين و160 درجة للبنات» .

وتابع: الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني «تجارى – فندقي» جاء كالاتي: «مدرسة إسنا الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية 220 درجة، ومدرسة الأقصر الثانوية الفندقية 210 درجة، ومدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات 140 درجة، ومدرسة الأقصر الفنية التجارية بنين 155 درجة، ومدرسة البياضية الفنية التجارية المشتركة 150 درجة للبنين و140 درجة للبنات، ومدرسة العشى الفنية التجارية المشتركة 150 درجة للبنين و140 درجة للبنات، ومدرسة أرمنت الفنية التجارية المشتركة150 درجة للبنين و140 درجة للبنات،، ومدرسة العديسات الفنية التجارية المشتركة 150 درجة للبنين و140 درجة للبنات،، ومدرسة اسنا الفنية التجارية بنات 140 درجة، وفصول مدرسة المريس الفنية التجارية الملحقة 140 درجة، وفصول مدرسة نجع حبشى الفنية التجارية الملحقة 140 درجة، وفصول مدرسة الضبعية الفنية التجارية الملحقة 165 درجة للبنين و140درجة للبنات، وفصول مدرسة بن الجراح الفنية التجارية الملحقة 165 درجة للبنين و140درجة للبنات ،وفصول مدرسة كوم البعيرات الفنية التجارية الملحقة 165 درجة للبنين و140درجة للبنات» .

واكد السيد أنه يجب مراعاة شرط المجموع عند التحويل من مدرسة إلى أخرى في نفس عام التقدم ويتم تسكين الطالب بالتخصص بمدرسته الاصليه قبل التحويل حسب مجموعه في سنة التقدم، وان طلاب إدارتى ( القرنة والبياضية ) التعليمية يحق لهم الالتحاق بمـــدارس التعليم الصناعي بأي إدارة تعليمية حسب مجموع الدرجــات المــقرر لهذه المدارس وكذلك الاعدادية المهنية.. واشار إلى ان الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام من قريتي الشيخ احود والغريرة يتم قبولهم بمدرسة الديمقراط الصناعية أو مدرسة ارمنت الزراعية حسب المجموع المقرر بكل مدرسة،

وشدد على أن الطالبات المقيمات بمركز الشغب التابعين لإدارة إسنا التعليمة يحق لهن الالتحاق بمدرسة العديسات الصناعية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية في حالة الرغبة لقرب السكن مع اخذ اقرار عليهم بعدم التحويل من المدرسة حتي نهاية حصولهم على شهادة الدبلوم، والطلبة الحاصلين على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة يتم قبولهم بالمدارس الفنية حسب محل الاقامة وحسب التنسيق المعلن لكل إدارة تعليمية، والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من إدارة البياضية لهم الحق في الالتحاق بمدرسة الطود الزراعية أو العديسات الصناعية حسب مجموع الدرجات، والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من إدارة الزينية لهم الحق في الالتحاق بمدرسة القرنة الزراعية.

وقال إن طلاب الشهادة الاعدادية المهنية هذا العام يلتحقوا بمدارس التعليم الفنى (صناعى – زراعى ) بالادارة التابع لها وفى حالة وجود ما يمنع يتم قبولهم في اقرب ادارة، والطلاب الحاصلين على الاعدادية المهنية من ادارة البياضية والقرنة يمكنهم الالتحاق بمدارس التعليم الصناعى بادارة الاقصر التعليمية، وطلاب الاعدادية الازهرية الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الفنى عليهم بتقديم اصل الشهادة الاعدادية ولا يقبل المستخرج الرسمى لعدم ازدواجية القيد ..

وأكد أنه لا يتم قبول أي طلاب مهنى بالمدارس العسكرية والمدارس التي تطبق منظومة التعليم القائم على الجداريات بناء على التعليمات.. واشار إلى ان مدرسة حاجر الضبعية الصناعية المتقدمة المشتركة بادارة القرنة سيتم قبول الطلاب بها بعد صدور القرار الوزارى بالفتح وللطلبة الحق في الالتحاق بها حسب المجموع الذي سيحدد لاحقا .