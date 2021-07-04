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قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن ملف سد النهضة على قمة أولويات القيادة السياسية.

وأوضح عمرو، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن مصر سلكت جميع طرق التفاوض في أزمة سد النهضة»، مشيرا إلى أن توجه مصر إلى مجلس الأمن خطوة طبيعية.

ورفض عمرو وصف توجه مصر إلى مجلس الأمن بالخطوة الأخيرة في ملف سد النهضة، معلقا: «العلاقات الدولية لا تعرف مصطلح المحطة الأخيرة».

وأشار إلى أن حفظ السلم والأمن السلميين من أهم اختصاصات مجلس الأمن، مشددا على أن تهديد الأمن المائي يدخل ضمن هذه الاختصاصات.

وأضاف: «تراخي مجلس الأمن في ملف سد النهضة سيكون بمثابة تراجع عن مسؤولياته»، لافتا إلى أنه من الوارد اتخاذ مجلس الأمن قرارا بإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي مرة أخرى.

وأكد رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن الدبلوماسية المصرية تعد الأرقى على مستوى العالم.