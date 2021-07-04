خلال 3 أيام.. رئيس هيئة الكتاب: حجز أكثر من 323 ألف تذكرة عبر منصة معرض الكتاب

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صرح الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بأن عدد تذاكر الدخول التى تم حجزها عبر المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 منذ انطلاقه وحتى أمس السبت 3 يونيو قد بلغ 323109 تذكرة.

وأضاف الحاج علي، في بيان الأحد، أن أجمالى الجولات الافتراضية للمعرض بتقنية 3D قد بلغت 77938 جولة قام بها زائري المنصة إلى جانب 44734 مشاهدة لكتب الهيئة ودور النشر المشاركة في المعرض.

وعبر الحاج علي عن سعادته بهذه التجربة المميزة ونجاحها وتفاعل الجمهور معها مؤكدا أن المنصة هي إحدى خطوات التحول الرقمي للمعرض في دوراته المقبلة .