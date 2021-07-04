وفاة والد الفنان آدم الشرقاوي الشهير بـ«بيج زي» في أمريكا

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رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الدكتور خالد الشرقاوي دكتور القانون، والد الفنان الشاب آدم الشرقاوي الشهير بـ«بيج زي»، بالولايات المتحدة.

وقال مصدر لـ«المصري اليوم» إنه سيتم نقل جثمان الراحل من الولايات المتحدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة لدفنه بمقابر العائلة.

كانت أحدث أعمال الفنان ادم الشرقاوي مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة الفنانة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب ومايان السيد وتأليف وإخراج تامر محسن، وعرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.

وآدم الشرقاوي مولود لأبوين مصريين عام 1994، حيث ولد في مصر بمدينة منية المرشد بمحافظة كفر الشيخ، ولديه أخ واحد.

غادر الشرقاوي مصر مع أسرته وهو في الرابعة من عمره، وتوجه مع أسرته إلى مدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، زار مصر فيما بعد مرة واحدة فقط، ولكنه لم يستطع رؤية البلد جيدًا، لأنه مكث طوال فترة إقامته في مسقط رأسه بكفر الشيخ.

بداية آدم الشرقاوي مع التمثيل كانت من خلال الجامعة، حيث كان يشارك الفرق المسرحية، وشارك في مسرحية روميو وجولييت، وكان يلعب دور روميو، ثم ترك منزل العائلة سعيًا وراء التمثيل في مدينة أخرى.

بعد انتقاله للإقامة في ولاية أخرى بصحبة صديقه المقرب، قضى فترة طويلة وصلت إلى عامين دون أن يحدث خطوة جدية في السعي وراء هدفه حيث كان يقضي مزيدًا من الوقت في اللهو مع أصدقائه، وبعد مرور هذه الفترة بدأ في التركيز على هدفه، ولكن الأمر لم يكن سهلًا فهو واحد من ضمن مليون فرد يرغبون في دخول عالم التمثيل، حتى بدأ في الحصول على بعض الأدوار من خلال حضور اختبارات التصوير. وفقًا لتصريحات له

أما عن تجسيده لدور «بيج زي» في مسلسل «لعبة نيوتن» الذي عُرض في الموسم الرمضاني السابق، فكان من خلال حضور اختبارات التصوير، وكان من المفترض أن يقوم بدور آخر ولكن الفنانة منى زكي والمخرج تامر محسن قررا مساعدته في تحسين اللغة العربية التي لم تكن جيدة لديه حتى يجسد شخصية «زياد» الشهيرة بـ «بيج زي».