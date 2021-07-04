الضرائب تحتفل بالفائزين في «المسابقة الدينية»

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احتفلت اسرة الجروب المعتمد للعاملين بمصلحه الضرائب المصرية، وسلم طارق فرج، مدير عام التوعية والاعلام الضريبي بالمصلحة جوائز الحفل في حضور لفيف من كبارالمسئولين بالمصلحة الحاليين والسابقين، وعلى رأسهم الدكتور مصطفي عبدالقادر، رئيس المصلحة السابق، والدكتور ادم عبدالبديع، رئيس القطاع القانوني، ومحمد عبدالصمد، رئيس قطاع التدريب، وعصام فرحات، رئيس الادارة المركزية للشئون الادارية، وغيرهم من المسئولين في احدي البواخر النيلية بمناسبتين

وتضمنت المناسبة الأولى الاحتفال بالفائزين في المسابقة الدينية الأولى على صفحة الجروب المعتمد التي أقيمت في شهر رمضان المبارك.

أما المناسبة الثانية هي الاحتفال بمرور عام على إنشاء صفحة الجروب المعتمد للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية على صفحة الفيسبوك ليكون همزه الوصل ذات المصداقيه بين القيادات بالمصلحة والعاملين فيها وما شهده من نجاح كبير وتحقيق لأهدافه التي تم انشائه من اجلها.