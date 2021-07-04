أخبار عاجلة

LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي -
الأردن .. الحكم بسجن المتهمين بقضية الفتنة 15 عاما -
من جديد .. أصالة تنعي وتساند رامي صبري في وفاة شقيقه غرقًا -
برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد -
أبطال أوروبا يصلون روما بعد التتويج .. والرئيس الإيطالى سيتقبلهم مساء اليوم -
ميسي المرشح الأقرب لنيل الكرة الذهبية -
 الأولمبية تعقد مؤتمر المشاركة في طوكيو -
عمر عبدالعزيز وسلوى محمد علي ومحمود قابيل في مشروع «إعلام الجامعة البريطانية» -
الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة -
«المجتمعات العمرانية» تنظم ورشة عن إعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة الذكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الضرائب تحتفل بالفائزين في «المسابقة الدينية»

Print
الضرائب تحتفل بالفائزين في «المسابقة الدينية» الضرائب تحتفل بالفائزين في «المسابقة الدينية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت اسرة الجروب المعتمد للعاملين بمصلحه الضرائب المصرية، وسلم طارق فرج، مدير عام التوعية والاعلام الضريبي بالمصلحة جوائز الحفل في حضور لفيف من كبارالمسئولين بالمصلحة الحاليين والسابقين، وعلى رأسهم الدكتور مصطفي عبدالقادر، رئيس المصلحة السابق، والدكتور ادم عبدالبديع، رئيس القطاع القانوني، ومحمد عبدالصمد، رئيس قطاع التدريب، وعصام فرحات، رئيس الادارة المركزية للشئون الادارية، وغيرهم من المسئولين في احدي البواخر النيلية بمناسبتين

وتضمنت المناسبة الأولى الاحتفال بالفائزين في المسابقة الدينية الأولى على صفحة الجروب المعتمد التي أقيمت في شهر رمضان المبارك.

أما المناسبة الثانية هي الاحتفال بمرور عام على إنشاء صفحة الجروب المعتمد للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية على صفحة الفيسبوك ليكون همزه الوصل ذات المصداقيه بين القيادات بالمصلحة والعاملين فيها وما شهده من نجاح كبير وتحقيق لأهدافه التي تم انشائه من اجلها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء

قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء

تطبيق جديد لـ قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الموبايل (رابط و صورة)

تطبيق جديد لـ قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الموبايل (رابط و صورة)

كيف يستعد كايزر تشيفز؟| تجهيز نجم موسيماني المفضل وثلاثة وعود

كيف يستعد كايزر تشيفز؟| تجهيز نجم موسيماني المفضل وثلاثة وعود

تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش

تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش