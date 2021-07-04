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"الفيصل" يضع حجر الأساس للمشروع الاستثماري لمبنى وقف لغة القرآن

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"الفيصل" يضع حجر الأساس للمشروع الاستثماري لمبنى وقف لغة القرآن "الفيصل" يضع حجر الأساس للمشروع الاستثماري لمبنى وقف لغة القرآن
الأربعاء المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة

يضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري، ويُطلَق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز يوم الأربعاء المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وقدَّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم شكره للأمير خالد الفيصل، الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم، على تشريفه ورعايته الكريمة لهذا الوقف الذي يُعدُّ أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

يُذكر أن الوقف نال جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة، ويعد الأول المتخصص في دعم برامج ومبادرات لغة القرآن الكريم ونشر الأبحاث المتعلقة بالإعجاز البلاغي للقرآن والتفسير اللغوي والأدبي، وشرح مفرداته اللغوية، كما يُعنى بالأبحاث اللغوية التطبيقية وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتأهيلهم، وتدريبهم، واستثمار التقنية لخدمة اللغة العربية، وتنمية لغة المجتمع والعناية بالموهوبين في علوم العربية، وتقديم المنح الدراسية لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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