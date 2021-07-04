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"مشاط" يُدشِّن موقع "تنسيقي حُجّاج الداخل" الإلكتروني الجديد

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دشن نائب وزير الحجّ والعُمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في مقر "الوزارة" بمكة المكرمة، ظهر اليوم، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة "المجلس التنسيقي"، الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، والأمين العام الدكتور عبدالله بن عبدالهادي المقاطي، وعدد من المسؤولين؛ موقع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حُجّاج الدّاخل الإلكتروني على الإنترنت على الرابط: /https://mutahed.org ، وذلك في ثوبه الجديد وبعد تطويره وتحديثه.

وأشاد "مشاط" بتلك الخطوة التطويرية، مُثمنًا اهتمام "المجلس" بجانب التقنية، ومتمنيًا له كل توفيق وسداد. ويأتي ذلك ضمن إطار اهتمام "المجلس التنسيقي" المستمر بتطوير منظومته الإلكترونية والتوسع في استخدام التقنية، وبما ينعكس إيجابًا على أداء منشآت هذا القطاع الحيوي والمهم، ليمثل بهيئته الجديدة، مرجعية معلوماتية شاملة، ووسيلة مهمة لنشر أنشطة قطاع حجاج الداخل وتعميم المعلومات المُستجدة عنه للمختصين والمهتمين والمتابعين.

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبدالرحمن بن فالح الحقباني: إن تلك الخطوة التطويرية تأتي بناءً على التوجهات الصادقة لمجلس الإدارة للارتقاء -أكثر- بمستوى المعلومات التي تُقدّم لمختلف المستفيدين من القطاع وخارجه، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم، ولتحقيق التواصل المستمر والفعّال معهم، ومن منطلق أولوياته في تحقيق المزيد من التفاعل، ولتعزيز وتطوير أساليب العمل؛ حيث إن الموقع بشكله المبتكر الجديد يأتي مواكبًا للتطورات في جميع قطاعات المجلس وإداراته.

ويتميز الموقع بالعديد من الخصائص الفنية والمواصفات التقنية الجديدة والمختلفة، التي تسهل للمتصفح النفاذ إلى مختلف مكوناته وتقسيماته، والحصول على كثير من المعلومات، والعديد من الخدمات التفاعلية، كما يجري الإعداد والتجهيز لإطلاق الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية، لتعميم وإتاحة محتوياته بعدد من اللغات الأخرى غير العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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