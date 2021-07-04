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مفاجأة.. المتهم في «التحرش بطفلة أوسيم» متزوج ٣ سيدات ولديه ٣ بنات وولد

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مفاجأة.. المتهم في «التحرش بطفلة أوسيم» متزوج ٣ سيدات ولديه ٣ بنات وولد مفاجأة.. المتهم في «التحرش بطفلة أوسيم» متزوج ٣ سيدات ولديه ٣ بنات وولد

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حصلت «المصري اليوم»، الأحد، على تفاصيل تحقيقات نيابة شمال الجيزة، بواقعة اتهام شاب ثلاثيني، يمتلك معرضًَا للأجهزة الإلكترونية بنطاق مركز شرطة أوسيم بالجيزة، بالتحرش بفتاة تبلغ من العمر ١٤ عاما، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، داخل المعرض.

وفجرت المصادر- التي رفضت نشر اسمها- مفاجأة عن المتهم، حيث كشفت عن أنه متزوج من ٣ سيدات، ولديه ٤ أبناء «٣بنات وولد»، مشيرة إلى أن والدة الفتاة تعمل بأجر زهيد لدى المتهم بالمعرض، وأثناء غيابها لتحصيل فواتير من العملاء لامس المتهم جسد الفتاة.

وذكرت المصادر أن الفتاة تذهب مع أمها يوميا إلى المعرض، وتنتظر والدتها لحين انتهائها من العمل، مشيرة إلى أن الطفلة كانت تخشى البوح لأمها بما حدث، وبعد انتشار بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي ضبطت أجهزة الأمن المتهم.

وأشارت إلى أن الأم كانت تعمل رغمًا عنها مع المتهم الذي ابتزها بإيصالات أمانة كتبتها على نفسها، بعدما عجزت عن سداد قيمة أجهزة إلكترونية اشترتها منه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الذي أمرت النيابة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، اعترف باستدراجه الطفلة إلى محل الواقعة، ومحاولته تقبيلها عنوة، وملامسة جسدها دون رضاها.

المصرى اليوم

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