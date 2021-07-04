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استشاري: 100% معدل الأمان في إجراء عملية تحويل المعدة المصغر

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استشاري: 100% معدل الأمان في إجراء عملية تحويل المعدة المصغر استشاري: 100% معدل الأمان في إجراء عملية تحويل المعدة المصغر

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن التكنولوجيا الحديثة سهلت من إجراء جراحات السمنة من خلال فتحات صغيرة عن طريق المنظار، ومعدل أمان هذه العمليات تطور خلال آخر 10 سنوات، وصل لـ100% بتوفيق من الله عز وجل.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن التخدير الحديث أدى لتسهيل إجراء عمليات جراحة السمنة لمن يعاني من مشاكل صحية مختلفة، أو ممن يعاني من السمنة المفرطة.

ولفت إلى أن فكرة التحويل المصغر تتمثل في عزل جزء من المعدة دون أي استئصال، وتوصيل الجزء الذي يسير في الطعام بالمعدة بشكل مباشر.

المصرى اليوم

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