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غلق 42 منشأة صحية مخالفة بالقليوبية

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غلق 42 منشأة صحية مخالفة بالقليوبية غلق 42 منشأة صحية مخالفة بالقليوبية

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شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في القليوبية، الأحد، حملة موسعة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة حيث تم التفتيش على ما يقرب من 300 منشأة صحية خاصة.

قادة الحملة الدكتور اسلام مطر مدير ادارة العلاج الحر بالمديرية باشراف الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة في القليوبية واسفرت الحملة عن غلق ٤٢ منشآة في الحال أثناء المرور وذلك لوجود مخالفات صحية جسيمة بالمخالفة للقانون.

كما تم توجية ٩ إنذارات لمنشأت أخرى لتلافي السلبيات وتحرير ٥ محاضر لصيدليات بسبب تحريز أدوية غير مصرح بتداولها وأدوية منتهية الصلاحية كما تمكنت الحملة من رصد مخالفات في طرق حفظ وتخزين الأدوية.

ووجه وكيل وزارة الصحة المخالفين بتقنين أوضاعهم والإلتزام بالاشتراطات والمعايير الطبية السليمة حفاظاً على صحة وأرواح المواطنين.

المصرى اليوم

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