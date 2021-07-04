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بيراميدز وإنبي.. إصابة الشناوي وهدفين في الفترة الأولى

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بيراميدز وإنبي.. إصابة الشناوي وهدفين في الفترة الأولى بيراميدز وإنبي.. إصابة الشناوي وهدفين في الفترة الأولى

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انتهى الشوط الأول من لقاء بيراميدز وإنبي في إطار مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز، بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم الفريق البترولي في الدقيقة 30 من انطلاقة رائعة بأقدام اللاعب محمد شريف محمد، فيما جاء هدف التعادل لرفاق المدرب اليوناني تاكيس جونياس عند الدقيقة 37 بتصويبة رائعة للاعب محمد الجباس.

وأصيب الحارس أحمد الشناوي خلال أحداث الشوط الاول ليترك أرضية الملعب في الدقيقة 33 ويشارك شريف إكرامي بدلاً منه.

وتشهد مباراة بيراميدز وإنبي غياب رمضان صبحي بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء بالإضافة إلى نبيل عماد دونجا الذي طُرد في المواجهة الأخيرة أمام الأهلي فيما يستمر جلوس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء.

المصرى اليوم

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