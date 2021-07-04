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مران .. انتظام إمام عاشور .. وتقسيمة بين اللاعبين

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مران الزمالك .. انتظام إمام عاشور .. وتقسيمة بين اللاعبين مران .. انتظام إمام عاشور .. وتقسيمة بين اللاعبين

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انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. بينما غاب يوسف أوباما لاعب وسط الفريق عن المران بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة أنه يستعد لعقد قرانه.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي، حيث خاض كل فريقين تقسيمة في وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.

وحرص كارتيرون وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون. ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم.

المصرى اليوم

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