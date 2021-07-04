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خاض أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك ومحمد عبدالسلام وسيف الدين الجزيري وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول، تدريبات إضافية بعد نهاية تدريب الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام الجزيري وعبدالسلام وعاشور بخوض تدريبات التسديد على المرمى، بينما تولى أحمد نادر السيد حراسة المرمى. ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم. ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.