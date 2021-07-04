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وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الإستاد والمدينة الشبابية ببورسعيد

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وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الإستاد والمدينة الشبابية ببورسعيد وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الإستاد والمدينة الشبابية ببورسعيد

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمركز شباب الإستاد، والمدينة الشبابية ببورسعيد، وذلك عقب الانتهاء من وضع حجر أساس انشاء النادي المصري.

شهد الوزير الأنشطة المقامة بمركز شباب الإستاد في ألعاب «كرة اليد، الملاكمة، التايكوندو، الكاراتيه، والهوكي»، والأنشطة الكشفية. وتفقد الوزير إنشاءات المركز من صالات أنشطة، وملعب متعدد الأغراض، والصالة المغطاة، وحمام السباحة، وقاعة الحاسب الآلي والمكتبة، والأماكن المخصصة للأطفال وللاسر.

كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد بتفقد الملعب الجديد الذي تم إنشاؤه بالمدينة الشبابية، والملعب المتعدد الأغراض، وقاعة الاجتماعات في إطار توافر كافة الخدمات داخل المدينة.

واطلع الوزير على خطة تشغيل المدينة، واستضافتها لمختلف الفعاليات، الشبابية، وإقامة المعسكرات التدريبية استفادةً من إمكانياتها المتنوعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة متابعة سير العمل في المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، وتكثيف المشروعات والبرامج والخدمات المقدمة للنشء والشباب، لافتاً إلى تنوع البرامج المقدمة لأبناء بورسعيد داخل المنشآت التابعة للوزارة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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